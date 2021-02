Governo Draghi, Aimi (FI): “Difendere gli italiani è il primo obiettivo”

Il senatore Enrico Aimi, capogruppo di Forza Italia in Commissione Affari Esteri e coordinatore regionale in Emilia Romagna, attraverso la seguente nota stampa, afferma:

“A margine del suo brillante intervento nell’aula del Senato, ho ringraziato il presidente Mario Draghi esprimendogli soddisfazione per la sua disponibilità a guidare il nuovo esecutivo che, come Forza Italia, avevamo per primi auspicato e fortemente voluto. Draghi con le sue parole ha toccato le giuste corde andando dritto al cuore dei problemi. Sono certo che il presidente del Consiglio saprà interloquire doverosamente con tutti assumendo le decisioni senza condizionamenti partitici, nell’esclusivo interesse dell’Italia. Il primo obiettivo è difendere gli italiani, le famiglie, le imprese, con misure efficaci per depotenziare la crisi pandemica ed economica, e avviare le riforme necessarie. Questa è davvero l’ultima possibilità, non possiamo permetterci di fallire. Il vero patriottismo, come ci ha insegnato il presidente Silvio Berlusconi, non ha partito ma un solo interesse: gli italiani”.