Hockey giovanile, doppietta degli Scomed Bomporto a Ferrara

Inizia nel migliore dei modi il Regionale Under 12 per i colori bomportesi. Di certo due vittorie, in gara 1 e gara 2 , contro i padroni di casa del Ferrara Warrior, alla prima di Campionato Regionale, svoltasi domenica 31 gennaio a Ferrara, alzano il morale e danno sicurezza agli Scomed Bomporto, che, nonostante le enormi difficoltà dettate da questo particolare momento, continuano ad essere una bellissima realtà nell’ambito dell’hockey in line giovanile. Ottimo il lavoro dei tre veterani che hanno magistralmente guidato le numerose nuove leve attraverso un buon gioco di squadra. Dopo diverso tempo, per i ragazzi è stata una giornata passata all’insegna dello sport concepito come puro divertimento.

Questi i risultati della giornata:

FERRARA -SCOMED BOMPORTO (GARA 1) 3 – 7 ( Per i Bomportesi goal di : 4 Cipriano, 3 Allegretti)

SCOMED BOMPORTO – FERRARA (GARA 2) 9 – 7 ( Per i Bomportesi goal di : 5 Allegretti 4 Corazzari)

La formazione Scomed Bomporto Under 12:

CIPRIANO-CORAZZARI-ALLEGRETTI-BELTRAMI-MILANESI-LUMIA-VERGARI F.-VERGARI G. ALL.LUCCHINI – DIRIG.ALLEGRETTI-DIRIG. CIPRIANO.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017