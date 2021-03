Il caffè della domenica con Francesca Monari

“Il caffè della domenica” Un piccolo spazio trisettimanale a cura di Francesca Monari. Il tempo di un caffè per leggere le notizie del momento, sul mondo del lavoro ma non solo!

“Reggio Emilia – Disponibile sul sito del Comune di Vezzano il Bando per diventare i gestori del Parco Pineta”

La gestione del Parco Pineta riguarda l’apertura e la gestione del punto ristoro, la gestione della sala polivalente e del mini appartamento destinato al custode, alla cura degli animali in stato di cattività, dall’organizzazione e gestione di iniziative di educazione ambientale alla manutenzione del verde e delle strutture quali, ad esempio, l’area gioco per i bambini. Il termine ultimo per il ricevimento delle offerte è fissato per il giorno 1° marzo 2021 alle ore 12.00.

“Banche, 10 mila assunzioni in tutto il territorio nazionale entro il 2023”

In banca si continua ad assumere ma cambiano le professionalità richieste: le nuove assunzioni vedranno nei prossimi anni una importante riduzione dei laureati in economia (-50%) a favore dei laureati in discipline “STEM”: scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. (Fonte Il Sole24Ore)

“Crescono nel modenese le Cooperative di comunità, 5 nate negli ultimi anni. Ne nasceranno altre entro la fine dell’anno” .

Fanano, Finale Emilia, Frassinoro, Pavullo e Savignano ospitano queste stimolanti esperienze supportate da Confcooperative.

Le cooperative di comunità rappresentano la nuova frontiera dell’imprenditoria. Creano occupazione e ridistribuiscono ricchezza nei territori dove nessuno vuole più investire. In particolare si avverte l’esigenza di arginare lo spopolamento dei paesi valorizzando le persone e recuperando la forte aggregazione sociale che da sempre caratterizza questi territori.

“Donne e assunzioni agevolate”

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto alcune misure con l’intento di favorire l’ingresso delle donne nel mercato del lavoro e rafforzare la parità di genere. In particolare, la decontribuzione al 100% in caso di assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l’istituzione del fondo a sostegno delle imprese femminili e del fondo per il sostegno della parità salariale di genere.

“Donne e assunzioni agevolate”

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto alcune misure con l’intento di favorire l’ingresso delle donne nel mercato del lavoro e rafforzare la parità di genere. In particolare, la decontribuzione al 100% in caso di assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l’istituzione del fondo a sostegno delle imprese femminili e del fondo per il sostegno della parità salariale di genere.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017