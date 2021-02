Incidente stradale a Ganaceto, tra i feriti una bambina

Incidente stradale a Ganaceto, tra i feriti una bambina. E’ accaduto domenica pomeriggio, attorno alle ore 16.30 quando per cause ancora da accertare un’auto che stava percorrendo la Nazionale per Carpi è uscita fuori strada andando a sbattere contro un albero.

Due i feriti, il conducente e una bambina che era a bordo del mezzo. Nessun altro veicolo risulta coinvolto.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche i Vigili del Fuoco.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017