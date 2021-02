Lorenzo Palmieri torna con il nuovo singolo “Come fa”

Ritorna a far sentire la sua voce l’artista foggiano trapiantato a Modena, Lorenzo Palmieri, stavolta da solo e con un brano totalmente differente dagli altri incisi fino ad oggi col compagno di note Luca.

Lorenzo Palmieri, cantautore di Foggia, vive a Ravarino da due anni, ed è nella Bassa modenese dal 2008.

“Come fa” è il titolo del singolo in uscita fra un paio di settimane su tutte le piattaforme digitali di musica.

Il brano narra la perseveranza e la voglia di farcela, di emergere come artista in un mondo non facile, soprattutto in questo periodo buio, la voglia di vedere oltre le porte sbattute in faccia, di cercare il lato buono delle situazioni, anche quelle più difficili e di trovare riparo come sempre nell’amore, il punto fermo dove ancorarsi nelle tempeste più violente.

“Sto già lavorando ad un nuovo singolo molto intimo dove racconterò la mia storia in quattro minuti, che lancero’ a breve” , spiega inoltre Lorenzo, sono stato assorbito da una nuova etichetta discografica da un paio di giorni e ne sono felicissimo!

Non so dove porterà la mia strada, ma qualunque sia la destinazione non smetterò mai di fare ciò che amo e mi fa stare bene…

Io speriamo che me la cavo!

