Lotta alla cimice asiatica, Bonaccini: “Primi risultati, risarcimenti in arrivo”

Nota del Presidente di regione Stefano Bonaccini sulla lotta contro la cimice asiatica:

Nel giugno scorso avevamo autorizzato il rilascio di 65mila esemplari di vespe samurai per arginare i danni provocati dalla cimice asiatica. Il più grande programma di lotta biologica mai tentato nel nostro Paese, a più di sei mesi di distanza inizia a dare i primi risultati, contribuendo a diminuire i danni agli agricoltori dell’Emilia-Romagna. Agricoltori che proprio in questi giorni riceveranno sui propri conti i 40 milioni di euro stanziati dalla Regione per compensare le ingenti perdite provocate dalla cimice asiatica.