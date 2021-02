Contro un albero mentre torna dal lavoro, grave 19enne di Finale Emilia

FINALE EMILIA – Esce fuori strada mentre torna dal lavoro, grave 19enne di Finale Emilia. Il ragazzo è ricoverato in gravi condizioni, in prognosi riservata, all’ospedale di Cona, dopo che domenica pomeriggio poco dopo le 15 è rimasto ferito in un incidente avvenuto sulla provinciale tra Bondeno a Scortichino all’altezza di via Argine Traversagno.

Il 19enne aveva appena finito il turno di lavoro come aiuto pizzaiolo in un ristorante di Bondeno e stava tornando a casa a Finale a bordo della sua Peugeot 206, quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell’auto che ha sbandato e poi è finita fuori strada sbattendo con violenza contro un albero.

