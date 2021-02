Mirandola, tentata rapina a mano armata in un negozio del centro, arrestato 51enne

MIRANDOLA – La Polizia di Stato di Mirandola ha arrestato un uomo di 51 anni, residente in provincia di Mantova, per i reati di tentata rapina aggravata ai danni di un esercizio commerciale del centro cittadino, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’uomo, si legge nel comunicato diffuso dalla Polizia, indossava un passamontagna, e portatosi all’interno del negozio armato di una pistola nella mano destra e di un coltello in quella sinistra, ha spinto a terra il titolare puntandogli l’arma alla testa, incurante della presenza di altre persone. A quel punto, due agenti, che stavano svolgendo controlli amministrativi in città in abiti civili e che al momento della rapina si trovavano all’interno del negozio, sono immediatamente intervenuti, bloccando e disarmando il rapinatore. Nel corso della violenta colluttazione, il 51enne ha ferito alle mani uno degli operatori e ha colpito alla testa con dei calci l’altro poliziotto. Il coltello e l’arma, priva di tappo rosso, che solo in seguito si è accertato essere una pistola giocattolo, sono stati sottoposti a sequestro penale.

L’uomo è stato poi accompagnato in Commissariato da una volante, che era intervenuta in ausilio nel corso della rapina su segnalazione di una commessa; al termine degli accertamenti di rito, dai quali sono emersi a suo carico precedenti penali per reati contro il patrimonio e guida in stato di ebbrezza, il rapinatore è stato tradotto presso la locale Casa circondariale a disposizione dell’autorità giudiziaria.

