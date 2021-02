Nonantola, merenda a sorpresa per i bambini delle scuole “F.lli Cervi” e “Nascimbeni”

NONANTOLA – Attraverso un comunicato stampa, il Gruppo Fini ha reso noto che, come gesto di solidarietà verso la popolazione di Nonantola colpita dall’alluvione del 6 dicembre scorso, donerà 800 confezioni di Tubotti, prodotti dal celebre brand del Gruppo Fini “Le conserve della Nonna”, ai bambini delle scuole “Istituto Comprensivo F.lli Cervi” e “Scuola Primaria Ida Nascimbeni”, grazie anche alla collaborazione del Comitato Genitori Nonantola. Di seguito, il testo del comunicato del Gruppo Fini, che spiega l’iniziativa:

Un’azienda socialmente responsabile non è soltanto un luogo di produzione, ma anche una realtà inserita in un territorio e attenta alle esigenze che lo caratterizzano, alle necessità e agli eventi che lo interessano. Con queste motivazioni Le Conserve della Nonna ha donato circa 800 confezioni di Tubotti agli alunni di due istituti scolastici del comprensorio di Nonantola, colpita lo scorso dicembre da una alluvione.

Da sempre attento ai giovani, il Gruppo Fini ha scelto così di offrire un sorriso e una gustosa merenda ai bambini delle scuole Istituto Comprensivo F.lli Cervi e alla Scuola Primaria Ida Nascimbeni, grazie alla collaborazione del Comitato Genitori Nonantola. Nelle giornate del 5 e 6 febbraio oltre 700 bambini hanno potuto ricevere e assaggiare i Tubotti. La distribuzione è avvenuta direttamente nelle scuole, con la supervisione delle autorità scolastiche. Un piccolo gesto che ha però donato un sorriso e un momento di gioco ai bambini.

La consegna dei Tubotti, è anche un modo per rinnovare l’impegno del brand a sostenere il futuro delle nuove generazioni, a cui non è nuovo. Recentemente, infatti, è stato tra i principali sponsor di SALTAinBOCCA, percorso didattico nato per diffondere nelle scuole una cultura del benessere e della salute e aiutare i bambini a prendere consapevolezza dell’importanza di una corretta e responsabile alimentazione correlata a una sana attività fisica. Il progetto di carattere gratuito, prevede il coinvolgimento nell’anno scolastico 2020-2021 circa 3.000 classi delle scuole primarie per un totale di 75.000 bambini.