Mirandola, pedinava l’amante che l’aveva lasciato, stalker arrestato al supermercato

MIRANDOLA – Lui mirandolese di 47 anni, sposato, lei 50 anni di Ostiglia, fino a qualche tempo prima era stata sua amante. Quando lei ha deciso di troncare la relazione, lui avrebbe cominciato a perseguitarla e in un’occasione, dopo averla aggredita in casa, avrebbe provato persino a usarle violenza.

Per circa due settimane pare si siano susseguiti gli episodi di stalking, tanto che la donna, terrorizzata e preoccupata per la sua incolumità, si era rivolta ai Carabinieri che si sono messi a sua completa disposizione, pronti ad intervenire in caso di necessità. E così è accaduto.

Nella tarda mattinata di sabato, mentre la donna stava facendo la spesa al supermercato, l’uomo si è palesato di fronte a lei che ha chiamato i carabinieri, intervenuti subito sul posto.

Il 47enne, giudicato pericoloso, è finito in manette con l’accusa di stalking. Il magistrato, che era al corrente della situazione, non ha esitato ad autorizzare l’arresto.

Ora il mirandolese si trova in carcere in attesa delle decisioni del magistrato. Il 21 febbraio si è tenuto l’interrogatorio di garanzia e la convalida dell’arresto da parte del giudice per l’udienza preliminare. Entrambi i protagonisti della vicenda sono molto conosciuti nei rispettivi comuni di residenza.

