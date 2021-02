Palma Costi (Pd): “Prorogare stato di emergenza per i Comuni del sisma”

“Accogliere la richiesta di Anci e sindaci dei Comuni del sisma per prorogare fino alla fine del 2022 lo stato di emergenza per favorire la completa ricostruzione del nostro patrimonio pubblico”.

La consigliera regionale Palma Costi, con una nota stampa, rilancia l’appello degli enti locali dei territori colpiti dal sisma del 2012, affinché si possa portare a compimento la ricostruzione senza sprecare alcun euro stanziato per questo obiettivo. I parlamentari del PD, sottolinea la consigliera, hanno già prodotto e depositato gli emendamenti relativi al decreto Milleproroghe, all’esame del Parlamento nei prossimi giorni.

“La ricostruzione dopo il sisma del 2012 dei nostri territori – spiega la Consigliera Costi – è stato riconosciuto come un modello virtuoso di impiego delle risorse stanziate ed anche in questa fase finale complicata anche dalla pandemia è importante che si riesca a garantire l’operatività delle strutture e le attività affinché non vada sprecato neanche un euro. In questa situazione complessa faccio appello al senso di responsabilità dei nostri parlamentari affinché si confermi l’impegno a sostegno dei nostri territori duramente colpiti dal terremoto del 2012″.