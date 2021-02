Pelloni (Lega): “Fondi Next Generation Eu per viabilità alternativa tra Castelfranco e Modena”

“Coi fondi del Next Generation Eu, la Regione predisponga un progetto per la realizzazione di una viabilità alternativa alla Via Emilia nel tratto che collega che Castelfranco Emilia a Modena”. Lo chiede il consigliere regionale modenese della Lega, Simone Pelloni, in un’interrogazione, riportata in una nota stampa, nella quale sollecita la Giunta Bonaccini “a predisporre la soluzione progettuale più appropriata in materia di scenari di viabilità alternativa da proporre al Governo al fine di richiedere i finanziamenti Next Generation EU e/o da proporre ad altri programmi di finanziamento predisposti dall’UE e/o dal Governo centrale”.

Anche i Comuni, portatori degli interessi e delle esigenze del territorio, hanno e avranno un ruolo fondamentale nel proporre interventi che possono essere candidati al finanziamento con i fondi di Next Generation EU e, ad oggi, non risultano progetti che la Giunta comunale di Castelfranco Emilia abbia valutato di candidare per beneficiare dei finanziamenti europei.

“La mobilità verso Modena – spiega il consigliere – è notoriamente una “piaga” che impone interventi mirati, urgenti e importanti. In determinate fasce orario, per raggiungere Modena percorrendo la Via Emilia, si impiega anche un’ora, circostanza che in taluni casi, ad esempio per situazioni di emergenza-urgenza sanitaria, può mettere a repentaglio anche la vita di chi necessita di raggiungere un nosocomio nel capoluogo di Provincia. Già più di dieci anni fa – ricorda – si pensava ad una via alternativa, ma non sostitutiva della Via Emilia, tuttavia nulla è stato sinora realizzato con aggravio della situazione anche per chi, per ragioni di lavoro e/o studio, deve raggiungere Modena in quanto costretto a partire da Castelfranco Emilia con largo anticipo per evitare ritardi. Fra l’altro, spiega Pelloni, le linee programmatiche 2019 – 2024 della Giunta comunale di Castelfranco Emilia prevedono già la necessita di un progetto per realizzare un percorso alternativo, ma non sostitutivo alla Via Emilia, il quale progetto presenterebbe tutti i requisiti per essere ammesso tra quelli oggetto dei finanziamenti Next Generation EU in quanto avrebbe ad oggetto una “infrastruttura più sicura ed efficiente”.

“Vien da sé che quindi, siamo di fronte a un’occasione storica e forse irripetibile per ambire a beneficiare di importanti finanziamenti, ragion per cui Castelfranco Emilia non dovrebbe perdere questa opportunità: avere a disposizione un progetto rappresenterebbe un grande vantaggio anche in termini temporali che l’amministrazione potrebbe sfruttare per consegnare al Governo un’idea ed una proposta totalmente in linea con le linee guida e i requisiti e gli indirizzi del Next Generation Eu” conclude Pelloni.