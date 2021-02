Per i bambini di San Possidonio la Notte dei racconti è magia

“I maghi scoprono di essere maghi da bambini.

I maghi non volano, non fanno scomparire oggetti, non attraversano

muri …ma fanno gli incantesimi, quello sì”….

Per i bambini di San Possidonio la Notte dei racconti è magia: l’altra sera la La Notte dei Racconti 2021 ha portato nelle scuole per l’infanzia Rodari, Varini e nel Micronido Le Coccinelle, tante piccole luci accese sulle storie da raccontare e sui volti assorti a fantasticare dei bambini.

E’ stata una serata magica, racconta chi c’era

