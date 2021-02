Per le “Domeniche INCarpi”, domenica 7 si parlerà di storie e Storia

CARPI – Nuovo appuntamento, il 7 febbraio, con la rassegna “Raccontare storie, narrare di Storia – Dalla dimensione locale alle vicende grandi e lontane”: nell’ambito delle “Domeniche INCarpi” verrà proposto l’incontro “Come ce la raccontiamo? La Storia tra conoscenza ed emozioni” con lo scrittore Carlo Greppi; conduce Silvia Righi. L’appuntamento è alle ore 18:00 in diretta streaming sul canale Youtube della biblioteca “Loria”. Spiegano i curatori:

“Perché non si può non amare la storia? Perché ci permette di interrogarci su bene e male, sul senso di appartenenza, sul confine tra narrazione e ricostruzione storica, sull’intreccio tra scelte e caso e sulla necessità di prendere posizione, nel passato come nel presente. E perché ci emoziona. La storia, quella autentica, è etica, universale, autocritica, reattiva e partigiana – è una storia che può servirci da guida, per guardare al futuro”.

La conversazione con Carlo Greppi partirà dal suo ultimo libro, L’antifascismo non serve più a niente (Laterza). Gli appuntamenti successivi delle “Domeniche INCarpi” saranno il 7 Marzo, l’11 aprile e il 2 maggio (in modalità che verranno comunicate in base all’evolversi dei provvedimenti anti-Covid).

Per informazioni: 059649369, oppure biblioteca@carpidiem.it o www.bibliotecaloria.it

