Preso a botte nel cantiere in cui lavora, grave 32enne di Finale Emilia

FINALE EMILIA – Un uomo di 43 anni, del Modenese, è stato arrestato dai carabinieri di Cento (Ferrara) per aver aggredito con un pugno un collega di lavoro in un cantiere edile che per le ferite riportare è finito in ospedale in gravi condizioni.

E’ successo sabato pomeriggio, quando i carabinieri sono stati chiamati da una residente nella zona del cantiere, allarmata per una violenta lite scoppiata.

Sul posto erano già arrivati gli addetti del 118 che stavano soccorrendo un uomo, un operaio di 32 anni di Finale Emilia (Modena).

Secondo la ricostruzione dei militari, i due avrebbero avuto degli screzi durante la giornata di lavoro e alla fine si sarebbero affrontati. Ad avere la peggio il 32enne, che ha sbattuto la testa dopo aver ricevuto il pugno, riportando un trauma cranico e rimanendo privo di conoscenza. L’altro è stato arrestato e portato in carcere a Ferrara, in attesa dell’udienza di convalida (ANSA)

