Rifondazione Comunista, no al Governo Draghi

MODENA – In occasione della fiducia che il Governo Draghi riceverà dal Senato Rifondazione Comunista ha promosso mercoledì 17 febbraio alle ore 16.00 un presidio davanti alla Prefettura di Modena per ribadire il proprio no al governo. Di seguito, il comunicato stampa di Rifondazione Comunista:

Questo nuovo esecutivo nasce con la prospettiva dichiarata della spartizione dei 209 miliardi del Recovery Fund tra i vari settori padronali facendo pagare la crisi a lavoratrici e lavoratori, a partire dall’annunciato sblocco dei licenziamenti e dalla volontà di non sostenere le piccole imprese colpite dalla crisi. Scelte che avranno conseguenze disastrose.

Ragionieristico e senza alcuna empatia il discorso di Draghi al Senato. Nessuna riflessione su come la situazione economica e sociale del nostro paese sia la conseguenza di politiche sciagurate di cui per altro lo stesso presidente è stato protagonista. Nessuna riflessione sulla necessità di ridare centralità al pubblico nella ricostruzione del paese. Nessuna proposta per il clima, richiamando i discorsi del Papa ma tralasciando la critica del Pontefice al modello di sviluppo. Nulla di concreto sul piano vaccinale e sulla necessità di sospendere i brevetti per consentire la produzione massiccia e diffusa del vaccino.

La composizione del governo inoltre è irricevibile. E non solo per i ministri politici che con Brunetta, Gelmini e Carfagna ci fanno tornare ai disastri dei governi Berlusconi, ma ancor di più per il profilo di quelli tecnici, espressione del mondo delle grandi imprese, delle università private e di Comunione e Liberazione.

Il sostegno di M5S e LeU al governo dimostra che in parlamento non ci sono forze capaci di proporre un’alternativa, con la conseguenza che l’opposizione è lasciata alla destra estrema di Fratelli d’Italia.

Riteniamo necessario costruire fin da subito una opposizione a questo governo e al suo programma e proponiamo a tutte le soggettività della sinistra sociale e politica di lavorare insieme per la costruzione di un’alternativa