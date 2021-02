Rifondazione Comunista: “Serve un punto vaccinale per ogni comune”

A proposito della campagna di vaccinazione contro il Covid-19, Rifondazione Comunista rende noto, attraverso una nota stampa, di ritenere che predisporre un punto vaccinale per distretto sanitario sia insufficiente. Di seguito, il contenuto della nota:

“Questa organizzazione sta creando notevoli disagi ai cittadini, costretti a spostarsi anche di parecchi chilometri per essere sottoposti a vaccinazione o per accompagnare famigliari non automuniti.

Un solo punto vaccinale in città popolose come Modena e Carpi e relativi bacini di utenza è insufficiente, lo stesso per Castelfranco Emilia che serve i comuni di Nonantola, Ravarino, Bomporto e San Cesario sul Panaro, e Mirandola, unico punto per tutti i nove comuni della Bassa modenese.

La vaccinazione degli ultra 80enni è il terzo step della fase 1 della campagna vaccinale, e per assurdo potrebbe succedere che i primi ad essere vaccinati (gli anziani) debbano spostarsi di molti chilometri, mentre gli ultimi (i giovani) potranno vaccinarsi dal medico di base.

Rifondazione Comunista ritiene che occorra un ulteriore sforzo organizzativo affinchè sia garantito un punto vaccinale in ogni comune della nostra provincia, all’interno delle case della salute, se presenti e attive, o attraverso la messa a disposizione di locali idonei da parte degli enti locali. È indispensabile inoltre la collaborazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

Il piano vaccinale sta mettendo in luce i ritardi nella realizzazione del modello di erogazione dei servizi socio-sanitari in Emilia Romagna in cui le case della salute dovrebbero essere il punto unico di accesso per una risposta immediata ai bisogni di salute dei cittadini, necessità che si scontra con una carenze di strutture e servizi che vanno colmati, in particolare nei territori periferici.

Rifondazione Comunista insiste nel ritenere che si debba immediatamente prevedere un’inversione di tendenza nella gestione della sanità reinvestendo sui servizi pubblici ad ogni livello al fine di garantire un effettivo diritto alla salute a tutti i cittadini come prevede la Costituzione”.