Rifondazione Comunista: “Solidarietà ad Anpi Modena, vittima di squadrismo online”

SOLIERA – Rifondazione Comunista, attraverso una nota stampa, esprime la propria solidarietà all’Anpi provinciale di Modena vittima di un attacco virtuale in occasione della videoconferenza promossa per rendere omaggio ad Aude Pacchioni, la Partigiana “Mimma”, ex presidente provinciale dell’Anpi di Modena, scomparsa il 12 gennaio scorso.

Ciò che è accaduto è un’azione di squadrismo fascista on line, e rende evidente come questi gruppi stanno continuando, anche in epoca di sospensione delle iniziative in presenza, a danneggiare e intimidire chi è dalla parte della Costituzione antifascista. Questo grave episodio ci dice ancora una volta quanto sia attuale l’antifascismo e proprio per questo invitiamo tutti i modenesi a firmare presso gli uffici elettorali dei comuni la legge di iniziativa popolare promossa dal sindaco di sant’Anna di Stazzema che punisce la propaganda fascista e nazista introducendo pene più severe quando la diffusione di messaggi nazifascisti avviene on line.

