San Felice, Giulia Gambuzzi in Consiglio Comunale

SN FELICE SUL PANARO – Prende il posto del’ex candidato sindaco Fortini: Giulia Gambuzzi entra nel Consiglio Comunale di San Felice sul Panaro. Il capogruppo di “Insieme per San Felice” Alessandro Fortini, ricorda il Comune di San Felice in una nota, si è dimesso per motivi professionali. Fortini sarà, dunque, sostituito da Giulia Gambuzzi.

La surroga del consigliere dimissionario è avvenuta nel Consiglio comunale del 15 febbraio scorso. Capogruppo di “Insieme per San Felice” è stato designato Andrea Balboni, mentre al posto di Fortini nel Consiglio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, come rappresentante della minoranza consiliare di San Felice, andrà Margherita Novi.

Giulia Gambuzzi è poi stata nominata, al posto di Fortini, come componente della Commissione consiliare comunale Finanza, Economia, Sicurezza, Legalità e Sviluppo Economico e della Commissione comunale per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari.

Venticinque anni, una laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie, Giulia è impegnata da 7 anni nello sport sanfeliciano come allenatrice e nel volontariato, essendo assistente di sala presso l’AVIS.

“Ho deciso di accettare l’incarico diventando così parte attiva nel consiglio comunale e sono orgogliosa di poter dare il mio personale contributo alla comunità. La fiducia dimostratami dal gruppo consigliare è per me motivo di orgoglio. Affronterò questo percorso con la determinazione, la serietà e la responsabilità che mi accompagnano ogni giorno” ha dichiarato la Gambuzzi.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017