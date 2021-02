San Felice, in distribuzione “Appunti Sanfeliciani”

SAN FELICE – È in distribuzione il numero 1 di febbraio 2021 di “Appunti Sanfeliciani”, il periodico bimestrale del Comune di San Felice sul Panaro. In questo numero, si legge nella nota del Comune, tra i vari articoli, uno speciale con allegato il “Lunari ad Tugnon”, storico calendario sanfeliciano, del 1980, un ampio servizio sulla Ciclovia del Sole, la ciclabile che attraverserà anche San Felice sul Panaro, articoli sui 40 anni del Photoclub Eyes e sulla straordinaria stagione sportiva della “Pro Patria”, che milita nel campionato nazionale di serie B di calcio a cinque, e tanto altro ancora. Il giornale può anche essere consultato on line, sul sito del Comune ( www.comunesanfelice.net ) e anche su quello del “Barnardon” ( www.albarnardon.it ).

