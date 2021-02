Ristrutturazioni, uno strumento per determinare il Superbonus 110% per le attività professionali

SAN FELICE SUL PANARO – Superbonus 110%: dal Consiglio nazionale dei periti industriali uno strumento per determinare i corrispettivi per le attività professionali. Lo segnala il Comune di San Felice sulla sua pagina Facebook.

Per rispondere all’esigenza di determinare l’importo delle prestazioni professionali detraibili al 110%, il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati (Cnpi) ha realizzato uno strumento per agevolare la determinazione dei compensi riconducibili alle attività professionali svolte dagli iscritti per l’efficientamento energetico e la riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente.