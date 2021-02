San Prospero, Borghi: “Troppo degrado, il senso civico si risvegli”

SAN PROSPERO – Il sindaco di San Prospero Sauro Borghi ha espresso il proprio pensiero sugli incivili della spazzatura abbandonata sui prati attraverso la sua pagina Facebook: riportiamo la sua nota in forma integrale.

Ci sono momenti in cui vorrei non essere il sindaco di San Prospero, non tanto per i numerosi problemi che quotidianamente mi trovo ad affrontare quanto per lo scarso senso civico nel rispetto dell’ambiente.

In questi giorni ho constatato personalmente l’abbandono di ogni tipo di rifiuto in varie parti del territorio, dai parchi pubblici ai fossi lungo le strade, dal bosco di Villa Tusini al bosco dell’Opera Pia, dagli spazi adiacenti ai bar alle altre attività commerciali.

Bottiglie, lattine, tazzine take-away da caffè, cartoni di pizza, scontrini e mascherine. Per non parlare degli inerti da lavori edili lasciati sulle rive dei canali e negli argini del fiume Secchia.

Non per ultimo, infine, gli escrementi dei cani sparsi ovunque.

Naturalmente ho già previsto l’intensificazione dei controlli da parte della Polizia Locale e dei GEV che nelle prossime settimane adotteranno linee più severe per multare i trasgressori.

Vorrei mettervi a conoscenza del fatto che quotidianamente i due operai del comune spendono almeno due ore giornaliere per la raccolta di rifiuti abbandonati che gravano sui costi che sostiene l’intera comunità.

Non penso che sia opera solo di ragazzi, ma sono convinto che molti adulti siano altresì artefici di questo degrado.

Mi auguro che con questo ennesimo appello si risvegli in ognuno di noi quel senso civico e di rispetto per l’ambiente che possano rendermi nuovamente orgoglioso di essere il vostro sindaco.