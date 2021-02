Santa Messa 21 febbraio, Giornata della Riconoscenza e del Ricordo

Nota di Francesco Cavazzuti (Presidente Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali), Paolo Tomassone (Presidente Centro culturale F.L. Ferrari) e Giovanni Manzini (Presidente Fondazione Sias):

Domenica prossima 21 febbraio, alle ore 18.00 in Duomo a Modena, ad un anno esatto dalla individuazione del primo caso di Covid-19 nel nostro Paese, l’Arcivescovo Mons. Erio Castellucci presiederà una Santa Messa in suffragio per tutte le persone scomparse a causa della pandemia e a ringraziamento dei tanti cittadini e professionisti che in questi mesi difficili hanno operato e ancora sono chiamati ad operare per contrastare il virus e per prendersi cura dei contagiati.

Da parte nostra, nel ringraziare la Chiesa modenese per questa celebrazione, proponiamo anche di osservare un minuto di silenzio domenica alle ore 12.00 in cui ciascuno potrà commemorare la drammatica scomparsa, spesso silenziosa e lontana dall’affetto dei propri cari, di tanti nostri concittadini che appartenevano a quella generazione ispirata al valore del bene comune e anche come segno di vicinanza alle loro famiglie e nello stesso tempo rivolgere un pensiero alle tante persone che si sono impegnate per gestire ed affrontare questa complessa epidemia. Può essere un momento anche per ricordare le tante storie silenziose di impegno e di sacrificio personale che sono avvenute nel corso della pandemia e che meriterebbero di essere portate ad esempio per rafforzare la cultura della cittadinanza attiva e il senso di unità della nostra comunità.

Alla celebrazione in Duomo si potrà accedere fino al raggiungimento della capienza massima prevista dalle disposizioni anti-Covid.