Scuola, i sindacati chiedono un incontro ai vertici dell’Azienda USL

Come si legge in un comunicato di Cigl Modena, i sindacati confederali Cgil Cisl Uil, insieme ai rispettivi sindacati della scuola Flc/Cgil, Cisl/Scuola, Uil/Scuola Rua hanno scritto in questi giorni ai vertici dell’Azienda USL di Modena per chiedere un incontro per valutare la gestione dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 nelle scuole di ogni ordine e grado. In considerazione delle criticità che erano state segnalate nelle settimane scorse da personale della scuola e dagli stessi sindacati, in particolare in merito al sistema dei tracciamenti, i sindacati chiedono un confronto sulle modalità con cui si applicano i protocolli di sicurezza e la stessa gestione dei tracciamenti in caso di positività. Inoltre i sindacati chiedono di conoscere i dati attuali dei contagi nelle scuole e il piano vaccinale relativamente al riconoscimento del personale della scuola come una delle categorie prioritarie. L’incontro assume particolare rilevanza anche alla luce della possibile implementazione dal 50% al 75% della presenza degli studenti nei prossimi giorni.

