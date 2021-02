Servizio civile in AVIS, iscrizioni entro il 15 febbraio

C’è tempo fino al 15 febbraio per scegliere di svolgere il servizio civile in Avis, un’esperienza umana e professionale che consente di “imparare facendo” nel mondo del volontariato e della salute, anche in prospettiva dell’ingresso nel mondo del lavoro. Sono 497 i posti messi a disposizione dall’ Avis nazionale nelle sedi territoriali. Di questi cinque sono in provincia di Modena, con un posto disponibile nella sede di Carpi, due nella sede comunale di Modena e due in quella provinciale. Il servizio civile è riservato ai ragazzi dai 18 ai 28 anni, dura 12 mesi, per un monte ore annuale di 1.145 ore e una retribuzione mensile di 439,50 euro. Durante il servizio civile in Avis i ragazzi saranno impegnati in progetti di comunicazione associata ai nuovi media, di promozione del dono tra i loro coetanei, nelle scuole e nelle varie iniziative, nell’accoglienza e supporto ai donatori, relazionandosi con esperti e formatori. I ragazzi interessati a candidarsi per Avis potranno aderire al bando entro le ore 14 del 15 febbraio al link domandaonline.servizocivile.it (solo on line e tramite SPID) e trovare tutte le informazioni su avis.it/it/servizio-civile.

