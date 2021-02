Smog, a Medolla maggiori restrizioni dal primo marzo. Misure possibili anche per Mirandola, Finale Emilia, San Felice, Cavezzo, Concordia, San Possidonio, San Prospero e Camposanto

MEDOLLA – A partire da lunedì primo marzo, a Medolla saranno in vigore le misure straordinarie predisposte dalla Regione Emilia-Romagna contro smog e sostanze inquinanti. Il provvedimento si è reso necessario per migliorare la qualità dell’aria nel bacino padano, anche in seguito alla condanna dell’Italia alla Corte di Giustizia Europea dello scorso novembre. Questi i principali assi di intervento: mobilità, riscaldamento, abbruciamenti, agricoltura e allevamento, in merito ai quali l’assessorato all’Ambiente del Comune di Medolla invita tutti a informarsi, trattandosi di un tema di importanza universale, nei confronti del quale ognuno è in grado di contribuire alla salute di tutti. Le misure potrebbero essere estese, su ordinanza dei singoli sindaci, anche negli altri Comuni dell’Unione Area Nord (Finale Emilia, San Felice, Mirandola, Concordia, Cavezzo, San Prospero, Camposanto, San Possidonio).

