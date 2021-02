Solara, camion intraversato in via Argine Panaro. Disagi per la circolazione

SOLARA – I Vigili del Fuoco sono impegnati dalle ore 6.30 della mattinata di venerdì 5 gennaio, in via Argine Panaro, in località Solara, a causa di un camion intraversato in prossimità di Ponte di Ferro. Come comunicano i Vigili del Fuoco, nessuno è rimasto ferito, ma ci sono, invece, disagi alla circolazione, dovuti alle operazioni ancora in corso.

