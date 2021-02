Soliera, grazie al dono di un’azienda mani disinfettate in pochi istanti alla scuola media Sassi

All’ingresso principale della scuola media Sassi di Soliera, è stato installato “Sani Hands”, un dispositivo che disinfetta le mani in pochi secondi. È un prodotto innovativo dell’azienda solierese Penta Care Automazioni che ha donato la ‘macchinetta’ alla scuola.

Sono sufficienti due secondi per ottenere un livello di sanificazione pari a quello di un chirurgo che entra in sala operatoria. L’operazione è totalmente touchless: si infilano le mani all’interno di un apparecchio che assomiglia a un distributore automatico e una nebulizzazione ad alta pressione igienizza le mani all’istante, garantendo l’isolamento da batteri e virus per alcune ore.

“Sani Hands” si avvale di una miscela disinfettante preparata già per gli ospedale, certificata dal ministero della Sanità ed è in grado di sterilizzare le mani al 100%, a differenza di altri prodotti in commercio. Una ricarica del liquido nebulizzatore è sufficiente per 10.000 erogazioni.

“Il fatto che un’azienda solierese sia stata in grado di proporre un’innovazione così utile nel contesto dell’emergenza sanitaria, costituisce un vanto e un orgoglio per la nostra comunità”, spiega il sindaco Roberto Solomita che stamattina era presente all’installazione del dispositivo, insieme alla vicesindaca Cristina Zambelli e alla dirigente scolastica Tiziana Segalini. “Un grazie sentito a Penta Automazioni per il bel gesto di aver fornito gratuitamente questa apparecchio alla scuola media Sassi”.



