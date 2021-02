Sottraggono capi d’abbigliamento per un valore di 4mila euro, denunciati per furto aggravato

CARPI – La Polizia Locale ha denunciato per furto aggravato in concorso, tre persone identificate dopo una laboriosa attività di indagine: per loro sfortuna, si legge nel comunicato diffuso dal Comune di Carpi, una pattuglia le aveva viste allontanarsi da un negozio di abbigliamento, dove erano stati sottratti capi d’abbigliamento del valore di oltre quattromila euro. A nulla era servito nascondere la refurtiva in un contenitore e dileguarsi attraverso i campi passando dall’uscita sul retro del negozio, che si trova in periferia: gli agenti infatti sono riusciti a risalire alla loro identità, e oltre ad aver recuperato la merce rubata li hanno deferiti alla procura della Repubblica presso il tribunale di Modena. Si tratta di due donne e un uomo trentenni, residenti nel capoluogo, già raggiunti da altre denunce per analoghi reati.

