Associazione Futuro Onlus, ovvero: trovare lavoro a 50 anni si può.

Della nascita di Associazione Futuro Onlus con l’esperta di risorse umane di Mirandola Francesca Monari vi avevamo parlato un paio di mesi fa. Adesso l’Associazione festeggia in questi giorni il primo inserimento lavorativo di una risorsa over 45. “Questo primo risultato è importante perchè ci sprona a proseguire speditamente” sottolinea Pierluigi Bancale, presidente della Onlus.

Associazione Futuro Onlus è un’associazione modenese nata per offrire un aiuto concreto a persone a rischio di esclusione; attraverso strumenti sociali ed educativi utili alla loro autorealizzazione con l’intento di potarle verso un futuro di autonomia ed integrazione sociale.

L’obiettivo del progetto – spiega la Monari – è favorire l’inserimento in forma stabile di persone che attualmente sono escluse dal mondo del lavoro, in ragione dell’età e/o dallo stato di disoccupazione di lunga durata.

“Svantaggiata” è qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro. Una quota rilevante degli svantaggiati oggi è costituita da persone over 45 espulse dal mercato del lavoro a seguito di crisi aziendali, dovute anche al COVID-19, o in seguito alla chiusura di una attività imprenditoriale.

Ad oggi, oltre 40 persone over 45 stanno percorrendo con l’Associazione Futuro Onlus la strada del reinserimento socio-lavorativo e proprio in questi giorni l’Associazione festeggia il primo inserimento lavorativo!

Sei un’azienda della provincia di Modena e vuoi contribuire a reintegrare nel mondo del lavoro over 45 che sono attualmente disoccupati e che hanno bisogno di un’altra possibilità?

Per partecipare al nostro progetto ‘Il talento riscoperto’ puoi scrivere a : info@associazionefuturo.it

