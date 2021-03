Bar e ristoranti, Bonaccini: “Esentare fino a fine anno da tassa occupazione suolo pubblico”

“Esentare fino a fine anno bar e ristoranti dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico”. Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e l’assessore regionale al Commercio e Turismo, Andrea Corsini, che sostengono, attraverso una nota stampa, la proposta avanzata dal presidente nazionale dell’Anci, il sindaco di Bari Antonio Decaro.

“Un primo passo avanti è stato fatto- spiegano- con l’inserimento nel Decreto legge ‘Sostegni’ della proroga fino a dicembre del regime di autorizzazione semplificata per l’occupazione di suolo pubblico con i tavolini di bar e ristoranti, ma solo fino a giugno. Stiamo però parlando di attività fortemente penalizzate dalle misure restrittive necessarie a fermare il contagio, in particolare da quelle di distanziamento, e per loro poter usufruire degli spazi esterni è fondamentale, anche per le stesse ragioni di sicurezza. Permettere loro di ripartire davvero- chiudono Bonaccini e Corsini- vuol dire esentarle dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico fino a fine anno”.

