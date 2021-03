Bilancio Ucman, ecco il documento politico depositato dal centrodestra: “Siamo il cambiamento”

Bilancio Ucman, ecco il documento politico depositato dal centrodestra

SIAMO IL CENTRO-DESTRA DEL CAMBIAMENTO!!

Di recente un sindaco di uno dei comuni dell’UCMAN, relazionandosi con i consiglieri, ha chiesto un “ATTO DI FEDE” nel voto per l’approvazione del bilancio dell’Ente…. tale affermazione è giunta proprio mentre i consiglieri del centro-destra stavano elaborando degli emendamenti al bilancio dell’UNIONE.

Gli emendamenti si riferiscono a specifici CAPITOLI del bilancio Il “monte” importi degli stessi è pressoché uguale alle maggiori spese previste per il 2021. L’assessore Prandini ha di recente presentato la seguente tabella d’incremento delle spese:

Come si evince dallo schema sopra, le maggiori “uscite” sono riferibili soprattutto all’ambito “scolastico” e “sociale”.

Giovedì 18 marzo si è svolta una Commissione Congiunta e sabato 20 c.m. la segreteria dell’UCMAN ci ha fatto pervenire la “relazione” della seduta…… oltre all’elencazione dei presenti, non si dice altro che LA COMMISSIONE PRENDE ATTO. . .. ma scusate di cosa prende atto la commissione?!?!?!?!?

Nel corso della seduta del 18 marzo la commissaria Mantovani, il commissario Paradisi e l’assessore Prandini hanno fatto interventi molto accalorati e di attacco nei confronti del centro-destra, altro che PRENDERE ATTO!!

È stato detto che i tagli proposti con gli “emendamenti” avrebbero comportato inevitabili MINORI servizi per gli Anziani, per i disabili, per i minori, per il sostegno alle scuole “paritarie”. Inoltre, l’assessore Prandini ha affermato che qualora gli emendamenti fossero stati considerati “ammissibili” dagli uffici ed in caso di accoglimento degli stessi, lo stesso Prandini avrebbe provveduto a comunicare alle scuole paritarie che i minori contributi a loro destinati erano determinati da una scelta “politica” di taglio degli stessi voluta dal centro-destra dell’Area Nord .

Quindi il centro-destra sarebbe contro e boicotterebbe le scuole paritarie? Questo significa che il centro-destra è il fautore di una politica di minori sostegni ad anziani e disabili?

MA STIAMO SCHERZANDO???

Circa 50.000 cittadini abitano rispettivamente a Mirandola, Finale Emilia e San Felice. Il totale degli abitanti dei 9 comuni dell’UCMAN è di 84.466. Questo significa che il 59,20% degli abitanti dei comuni dell’UCMAN risiedono a Mirandola, Finale Emilie ed a San Felice, dove il centro-destra governa!

Se i cittadini hanno votato per un CAMBIAMENTO dopo 70 anni di strapotere della sinistra significa che la “politica” del centro-destra deve essere attuata anche in UCMAN:

Non è possibile continuare ad aumentare i costi e di conseguenza la richiesta di trasferimenti ai Comuni come è successo dal 2015 ad oggi

Il Centro-destra è stato votato per CAMBIARE soprattutto nella qualità dei servizi, e per spezzare quel legame tra Cooperative “rosse” e le amministrazioni pubbliche!

L’obiettivo degli emendamenti al bilancio NON È ASSOLUTAMENTE QUELLO DI PENALIZZARE le scuole paritarie che il centro-destra considera da sempre una realtà educativa importante, una forma d’istruzione e di formazione nella quale sarebbe bene che tutte le famiglie potessero portare i propri figli. Grazie ai contributi che l’UCMAN ed i comuni elargiscono alle scuole paritarie vengono abbattuti i costi delle rette in modo tale che anche le famiglie meno abbienti possono accedere ad una istruzione di ottimo livello!

Figuriamoci poi l’ambito dei minori, dei disabili e degli anziani; è evidente che l’attacco della sinistra è puramente STRUMENTALE e volto a rappresentare centro-destra dell’AREA Nord modenese come l’insieme delle forze politiche che non vogliono assistere chi ha “BISOGNO” per privilegiare chissà quali interessi……?

Chiediamo pertanto che i commissari/consiglieri di sinistra che hanno attaccato il centro-destra ed all’assessore Prandini di rettificare quanto da loro è stato affermato nella commissione del 18 marzo, nel rispetto dei 50.000 abitanti e dei tantissimi cittadini dell’UCMAN che hanno dato fiducia a chi non ammette e combatte da sempre il “ginepraio” d’interessi tra il “partitone” e le Cooperative.

Basta ipocrisia, chiediamo rispetto e trasparenza per chi lavora per ottimizzare la macchina pubblica anche nell’Area NORD!

LAVINIA ZAVATTI

EMILIANO GATTI

STEFANO VENTTURINI

MAURO NERI