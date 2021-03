Bomporto, cestino pieno, rifiuti gettati a terra

BOMPORTO – Ennesimo episodio di inciviltà da segnalare, questa volta nel territorio del Comune di Bomporto. Come documentato attraverso una fotografia postata nel gruppo Facebook cittadino, infatti, è stato segnalato l’abbandono di spazzatura all’esterno di un cestino, collocato in un’area verde in prossimità di alcune abitazioni.

