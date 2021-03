Bomporto, ripassate le strisce pedonali in prossimità delle scuole

BOMPORTO – Ancora manutenzione sulle strade di Bomporto, Solara e Sorbara. Sono stati completati in questi giorni i lavori per la nuova segnaletica orizzontale lungo diverse vie comunali, in particolare quelle vicine agli edifici scolastici.

Nel dettaglio, in via per Modena sono stati ripassati gli attraversamenti pedonali in prossimità della scuola dell’infanzia “Caiumi” e di via Mulini Rangoni, nuova vernice bianca anche sugli attraversamenti pedonali in via Verdi e via De André, in prossimità delle scuole primaria e secondaria di primo grado.

Sono state inoltre ripassate le strisce degli attraversamenti pedonali e precedenza di via Adige, in via Ravarino-Carpi è stata completata la segnaletica sui nuovi asfalti, in via per Solara è stato fatto un ripasso delle linee marginali e della precedenza, mentre a Villavara l’intervento ha riguardato la precedenza delle vie che si immettono sulla Strada Provinciale 2 Panaria Bassa, in via Tevere e dal Municipio storico sono stati ritinteggiati i posti auto riservati ai disabili, infine è stata integrata la segnaletica orizzontale della pista d’atletica.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017