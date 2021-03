Candeggina sui giochi dei bambini a San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – C’era un po’ di agitazione lunedì mattina al parco giochi che c’è sotto alla Rocca, in pieno centro a San Felice. E non solo perchè da un paio di giorni ci staziona un simpatico coniglio. Un bambino si è rovinato i pantaloni scendendo dallo scivolo, e l’occhio clinico delle mamme presenti ha individuato subito la causa: candeggina.

Ma come è possibile, si sono chiesti i presenti, che ci sia della candeggina sui giochi dei bambini? Un fatto, raccontava un’altra mamma, che però era già successo in un altro parco dei bambini, quello di via Repubblica.

Sullo scivolo “contaminato” una mamma ha scritto un biglietto di avvertenze, poi un volontario degli assistenti civici ha messo un nastro bianco e rosso.

Non si è capito cosa però sia successo e come abbia fatto quella candeggina a finire lì. Un lavoro di pulizia o – ipotesi ben più preoccupante – un gesto doloso contro i giochi dei bambini?

Per escludere le ipotesi abbiamo chiesto in Comune, e subito abbiamo trovato la risposta. Quella candeggina sui giochi dei bambini è lì perché ogni lunedì mattina, e quando serve, un operaio del Comune disinfetta i giochi dei bambini nei parchi pubblici di San Felice, spiega il vicesindaco Bruno Fontana. In futuro, è la promessa il risciacquo sarà più accurato.

