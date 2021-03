Cane sfugge alla proprietaria e corre in tangenziale, salvato dalla Polizia

La Polizia spiega che le operazioni di cattura sono state difficili, in quanto l’animale, dopo uno slalom tra le auto in transito, si era diretto verso il new jersey che divide la tangenziale dalla A14, provando a scavalcarlo. In questa occasione è avvenuto il morso al poliziotto, che ha provocato una lesione non grave. Nel frattempo, un’altra pattuglia aveva trovato la proprietaria che stava cercando il proprio cane. Quando l’ha vista, l’animale si è tranquillizzato e si è fatto accompagnare fuori dalla tangenziale