Comitato cittadini alluvione Nonantola: “Vogliamo risposte concrete a problemi concreti”

NONANTOLA – Il Comitato cittadini alluvione Nonantola, in occasione della visita al Comune di Nonantola dell’assessora regionale all’Ambiente, alla Difesa del suolo e della costa e alla Protezione civile, Irene Priolo, ha diffuso una lettera, indirizzata al Comune di Nonantola e alla Presidenza della Regione Emilia Romagna, in cui si chiedono alla Regione Emilia-Romagna “risposte concrete a problemi concreti”, riguardo ai danni causati dall’alluvione del 6 dicembre scorso. Di seguito, il contenuto integrale della lettera:

“Cogliamo l’occasione della visita della assessora Priolo nel comune di Nonantola per farci sentire pubblicamente. Negli ultimi giorni abbiamo avuto modo di apprendere che la commissione tecnica regionale non ha fatto altro che confermare quanto è purtroppo risaputo da diversi decenni nel territorio in cui cui viviamo: è tutta colpa delle nutrie (sigh). Parlando di cose serie: di fronte a queste catastrofi siamo sempre noi a farne le spese Sono tante le zone della provincia di Modena che sistematicamente finiscono sott’acqua ad ogni pioggia e chi ci abita deve pagare per chi dall’incuria e dalla scarsa manutenzione si gonfia il portafogli. Molti di noi hanno decine di migliaia di euro di debiti con le banche per i lavori di ristrutturazione e messa a norma per le nostre case. Molti di noi non hanno ancora accesso ad abitazioni temporanee adatte alle proprie esigenze di vita e lavoro. Molti di noi non avendo, di fatto, una casa disponibile stanno facendo richiesta del Contributo di Autonoma Sistemazione che già in situazioni non emergenziale ha dei requisiti molto stringenti e in questo caso a maggior ragione risulta inefficace anche come piccolo tampone alla situazione economica del nucleo famigliare. Da circa tre mesi stiamo aspettando risposte dalla regione in merito alle nostre proposte formulate in una lettera aperta consegnata direttamente nelle mani di Bonaccini..e ancora non abbiamo avuto risposta. Utilizziamo questa mail come forma sicura di pressione. Intasiamo le loro caselle di posta. Facciamoci sentire. Vogliamo risposte concrete a problemi concreti.”