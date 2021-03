Concordia, l’agente Simona Cavicchioli promossa Assistente di Polizia Locale

CONCORDIA SULLA SECCHIA – Il Comandante della Polizia Locale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, Gianni Doni, ha consegnato i gradi da Assistente di Polizia Locale a Simona Cavicchioli, in servizio presso il presidio di Polizia Locale di Concordia. A Simona Cavicchioli, attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Concordia, vanno i complimenti del sindaco Luca Prandini per questo avanzamento di carriera dal grado di agente scelto a quello di Assistente di Polizia Locale, a testimonianza delle competenze acquisite sul campo e della professionalità con cui svolge il proprio lavoro. L’assistente di Polizia Locale Simona Caviccioli ha maturato oltre 10 anni di carriera, di cui tre presso il Comune di Correggio e 7 presso la Polizia Locale dell’Unione, diventando un importante punto di riferimento per la comunità di Concordia, che ne riconosce le doti e l’impegno. Caratteristiche per le quali ha già ricevuto anche un elogio per il rilevante contributo all’esito di un servizio.