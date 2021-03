Convocato il Consiglio comunale a San Prospero

Il Consiglio comunale di San Prospero si terrà mercoledì 31 marzo alle ore 20.30 in modalità videoconferenza sulla piattaforma digitale LifeSize. Per collegarsi da PCutilizzare il seguente indirizzo: https://call.lifesizecloud.com/extension/777863.

Tra i punti all’Ordine del Giorno: la sottoscrizione del Comune del “Patto dei Sindaci per il clima e l’energia per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica” su scala locale; l’interrogazione per l’intitolazione di piazza, via, parco o sala consiliare a

Norma Cossetto; dibattito su interrogazione a risposta scritta dal titolo

“Problematiche uffici del Comune di San Prospero”

