Covid, apre centro vaccinale a San Felice: si cercano volontari

Si cercano volontari per l’apertura imminente di un nuovo centro per la vaccinazione anti Covid che sarà strutturato presso la polisportiva di San Felice e servirà ad incremento di quello di Mirandola per accelerare la campagna di vaccinazione.

Per il momento l’Ausl chiede il supporto di cittadini in pensione per attività di supporto ai sanitari. Lo rende noto il vicesindaco di San Felice Bruno Fontana.

Il centro vaccinale aprirà presso la polisportiva Unione 90, che apre i battenti al pubblico per l’occasione dopo i lungi lavori di ristrutturazione post sisma. Soddisfazione è stata espressa dal segretario del Pd di San Felice Nicolò Guicciardi:

Sono molto contento della notizia riguardante l’idoneità della Polisportiva per il suo utilizzo come hub vaccinale di San Felice e del nostro territorio. Vedere questa struttura rimessa completamente a nuovo accendere le luci e riaprire al pubblico con uno scopo così importante per farci ritornare il prima possibile alla normalità è davvero una grande soddisfazione di cui il nostro paese deve andare orgoglioso. Sono inoltre convinto che la vicinanza fisica con la sede dell’Avis e della Croce Blu sarà strategica per un coordinamento efficace col nostro volontariato e per la buona riuscita della campagna vaccinale contro il Covid

