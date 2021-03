Discarica a cielo aperto tra Camposanto e San Felice

Una discarica a cielo aperto tra Camposanto e San Felice. Siamo in via Vallicelletta, nel Comune di San Felice, dove più volte è stato segnalato alle autorità competenti lo stato in cui versa la campagna che costeggia la strada.

Vi si trova materiale edile indifferenziato domestico, probabilmente frutto di qualche lavoretto casalingo

I residenti spiegano che basta passare sotto al cavalcavia per trovare quasi sempre rifiuti di ogni tipo. Quando capita che, dopo la segnalazione, vengano a pulire, presto o tardi gli zozzoni tornano a portare qui la loro spazzatura.

