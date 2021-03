Due camion prendono fuoco nella notte, intervengono i Vigili del Fuoco

MODENA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella tarda serata di martedì 9 marzo, intorno alle ore 23.40, in via dei Dragatori, a Modena, a causa di un incendio che ha riguardato due camion. L’intervento dei Vigili del Fuoco non ha, però, potuto evitare che le cabine di entrambi i mezzi venissero distrutte dalle fiamme. Non sono segnalati feriti. Anche i Carabinieri sono intervenuti sul posto per tentare di accertare le cause che hanno portato al divampare dell’incendio.

Di seguito, alcune foto dei mezzi che hanno preso fuoco:

