È Raffaele Atti il nuovo segretario generale dello Spi-Cgil Emilia-Romagna

MODENA- E’ stato eletto giovedì 25 marzo il nuovo segretario generale dello Spi-Cgil Emilia-Romagna, il sindacato pensionati della Cgil: si tratta di Raffaele Atti, classe 1952.

Il nuovo segretario è stato eletto dall’Assemblea generale dello Spi Emilia-Romagna, con 111 voti su 114 votanti: si sono registrate due astensioni e un voto contrario.

“Sento molto forte il peso della responsabilità di succedere a Bruno Pizzica nell’incarico di segretario generale dello Spi-Cgil dell’Emilia-Romagna – ha detto Raffaele Atti dopo la sua elezione – Abbiamo di fronte impegni molto rilevanti in una situazione difficile e inedita: innanzitutto quello di presidiare la campagna vaccinale, per garantire che il criterio fondamentale di precedenza ai più fragili non venga incrinato da logiche corporative e per ricordare che davanti al virus l’età è un fattore determinante di fragilità“.

“E poi perché non vengano scordati gli insegnamenti di questo anno drammatico: innanzitutto un salto di qualità nell’organizzazione dei servizi per gli anziani e, per farlo, è necessaria anche una legge nazionale sulla non autosufficienza. E’ necessario poi cogliere l’occasione dei fondi europei per cambiare il Paese, restituendo un futuro ai giovani e costruendo su questo un nuovo patto di solidarietà tra le generazioni. In Emilia-Romagna questa rotta è già tracciata nel Patto per il lavoro e il clima“.