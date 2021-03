Emilia-Romagna, Europa Verde: “Completare ciclovie per rilanciare turismo”

Il Gruppo Europa Verde dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha depositato un’interrogazione alla Giunta per chiedere chiarimenti sullo stato dell’arte della realizzazione della rete delle ciclovie di rilevanza regionale e nazionale che attraversano l’Emilia-Romagna.

Il sistema nazionale delle ciclovie turistiche è stato finanziato con 361 milioni di euro di fondi statali e prevede 10 ciclovie nazionali, tre delle quali interessano l’Emilia-Romagna: Ciclovia Vento, Ciclovia del Sole (il 13 aprile è prevista l’inaugurazione di un primo tratto tra Mirandola e Osteria Nuova) e Ciclovia Adriatica.

Oltre alle ciclovie turistiche nazionali, in Emilia-Romagna ci sono anche la Ciclovia Tirrenica, che collega la Ciclovia del Sole al Tirreno passando dal Po e dalla città di Parma e la Ciclovia del Crostolo, che segue gli argini del torrente Crostolo, da Reggio Emilia a Guastalla e alla quale mancano solo pochi tratti per essere completata.

Le ciclovie turistiche sono sempre più un fattore trainante per la tenuta dell’intero comparto turistico, che deve essere messo in condizione di intercettare i crescenti flussi di cicloturisti, anche stranieri. Secondo il recente rapporto ISNART-Legambiente, il cicloturismo in Itala è un settore in continua espansione, che ha trovato ulteriore impulso nel 2020 a seguito dei cambiamenti indotti dalla pandemia nella scelta dei luoghi di vacanza. Se per il 2019 il rapporto stima una spesa complessiva dei cicloturisti pari a 4,6 miliardi di euro (di cui 3 miliardi di euro spesi da cicloturisti stranieri), per la sola estate 2020 è stata stimata una spesa di poco superiore ai 4 miliardi di euro, pari al 18% dell’intera spesa turistica generata in Italia, contro il 5,6% registrato dal cicloturismo nell’intero 2019.

“La Regione Emilia-Romagna ha stanziato, negli anni, oltre 25 milioni per sostenere lo sviluppo della mobilità ciclabile, ma non ha previsto finanziamenti specifici per le ciclovie turistiche, lasciando ai Comuni la scelta se privilegiare queste o altri percorsi ciclabili – afferma Silvia Zamboni, capogruppo di Europa Verde e vicepresidente dell’Assemblea legislativa -. Con la mia interrogazione chiedo alla Giunta se sia stato predisposto un sistema di monitoraggio di quanto realizzato finora e se la Regione Emilia-Romagna si sia dotata di strumenti per finanziare la realizzazione e il completamento sia delle tre ciclovie turistiche di importanza nazionale che attraversano il nostro territorio sia di quelle regionali. Per i Verdi le ciclovie sono infrastrutture importanti per la transizione ecologica del settore turistico, perché tutelano l’ambiente e incentivano il cicloturismo che contribuisce a valorizzare l’intero patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico della regione al di fuori dei circuiti del turismo di massa. Investendo sulle ciclovie si può contribuire al rilancio su basi nuove del turismo, un’attività rilevante per il Pil regionale, da un anno in gravissima sofferenza a causa della pandemia”.

