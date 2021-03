Ciclovia del sole: inaugurazione prevista per il 13 aprile

MIRANDOLA, SAN FELICE, CAMPOSANTO- Martedì 13 aprile 2021 sarà il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini- alla presenza del sindaco di Bologna Virginio Merola e il presidente della Regione Stefano Bonaccini- a tagliare il nastro della Ciclovia del Sole sull’ex tracciato ferroviario della Bologna-Verona.

Dopo due anni di cantiere finalmente aprirà il tratto Mirandola-Osteria Nuova (Sala Bolognese): sono in corso gli ultimi interventi alle piazzole di sosta (che saranno dotate di illuminazione, wi-fi, carica cellulare e e-bike, kit di riparazione, rastrelliere, acqua) e la stesura del terzo strato di asfalto stabilizzato in alcune tratte. Mai il tutto è in fase di ultimazione.

Prima del 13 aprile verranno aperti al transito i singoli lotti, man mano che avverrà la chiusura del cantiere. Il primo lotto ad aprire sarà quello da San Felice sul Panaro a Crevalcore entro il mese di marzo.

I numeri della Ciclovia del Sole Il progetto della Ciclovia del Sole Verona-Bologna-Firenze percorre 392 km (di cui 154 km in Emilia-Romagna e 120 km nella città metropolitana di Bologna) che si inseriscono in una delle più importanti ciclabili europee (Eurovelo 7 da Capo Nord a Malta per 7.400 km complessivi). Tratta Mirandola-Osteria nuova sull’ex tracciato ferroviario Bologna-Verona

● lavori: primavera 2019-primavera 2021

● costo: 5 milioni di euro

● lunghezza complessiva: 46 km

● 8 comuni attraversati: Anzola dell’Emilia, Camposanto, Crevalcore, Mirandola, Sala Bolognese, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese (oltre 100.000 abitanti complessivi). Il progetto è diviso in 5 tratti funzionali:

1. Sala Bolognese/Osteria Nuova-San Giovanni in Persiceto

2. San Giovanni in Persiceto-Crevalcore

3. Crevalcore-San Felice sul Panaro

4. San Felice sul Panaro-Mirandola

5. Mirandola-confine con la Regione Lombardia

Le immagini in anteprima della Ciclovia del Sole:

