Furti in appartamento e nelle auto, non c'è pace a Cavezzo

CAVEZZO – Non c’è pace a Cavezzo per la micro criminalità. Negli ultimi giorni c’è stata una recrudescenza delle visite dei ladri in appartamento e di chi si mette a prendere pezzi di ricambio dalla auto.

L’ultimo caso è avvenuto l’altra sera, attorno alle 19, in via Pascoli. Tre persone hanno cercato di entrare in una casa approfittando della momentanea assenza della famiglia. Solo il pronto intervento del proprietario e vicino di casa ha fatto si che i malintenzionati fuggissero.

Colpi riusciti ci sono stati, però, nei giorni precedenti, coi ladri che sono entrati in casa anche in orari diversi, dopo il coprifuoco. Due settimane fa è successo al quartiere S. Anna, l’altra sera al quartiere Giardino. C’è chi svaligia la casa, se vede che non c’è nessuno dentro, e chi prende pezzi dalle auto di lusso o quel che c’è di prezioso entrando nei giardini provati

Chi ha visto le immagini delle telecamere di sorveglianza parla di tre maschi adulti, atletici, vestiti in modo sportivo. Incappucciati e con mascherina, procedono con sicurezza, come se già sapessero cosa aspettarsi. Probabilmente fanno anche degli appostamenti.

