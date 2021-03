Medolla: campagne come discariche, lo sdegno dei residenti

MEDOLLA- Il preoccupante fenomeno dell’abbandono di rifiuti di ogni genere sta dilagando, secondo quanto segnalato dai residenti, in maniera allarmante nelle campagne della Bassa. Bottiglie di plastica, mascherine, pannolini e sacchi sparsi un po’ ovunque: uno scenario che purtroppo è sempre più frequente. Su Facebook compaiono “set fotografici” sul degrado delle campagne e i cittadini sono irritati e scandalizzati: “Da quando abbiamo introdotto la raccolta differenziata (di per sé una buona idea) le nostre campagne sono discariche a cielo aperto”– scrive una residente di via Galeazza.

“Chi getta i rifiuti nei fossi sono coloro che non fanno la raccolta differenziata in casa, mettono tutto in un sacco e poi gettano nell’ambiente”- tuona un altro residente.

Il fenomeno che rivela senza dubbio l’inciviltà, l’irresponsabilità e il menefreghismo di cittadini decisamente poco virtuosi, in verità non sembra di facile soluzione. Il Comune di Mirandola ha optato per la “linea dura” contro gli incivili e ha deciso di installare fototrappole di videosorveglianza. Forse anche gli altri Comuni della Bassa dovrebbero seguire l’esempio: dove non arriva il buonsenso saranno sicuramente più efficaci le sanzioni.

