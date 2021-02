Mirandola, abbandono rifiuti: scattano le fototrappole

MIRANDOLA- Ci sono rifiuti di tutti i tipi negli abbandoni abusivi che ormai da mesi interessano il Comune di Mirandola: nei parchi, nel centro storico ma anche nelle strade di comunicazione del territorio.

Per monitorare la situazione, scoraggiare atteggiamenti incivili e intervenire tempestivamente, l’Amministrazione ha optato per l’installazione di fototrappole in più punti.

L’Amministrazione invita quindi tutti i cittadini all’utilizzo delle isole ecologiche (tre sul territorio) per il conferimento differenziato dei rifiuti e ricorda che per segnalare l’abbandono di rifiuti su aree pubbliche (strade comprese) “si può e si deve contattare AIMAG al numero verde 800 018 405 o scrivendo a info@aimag.it“.

Saranno previste sanzioni significative per chi verrà colto in flagrante ad abbandonare i rifiuti.

“Considerato che immagini come quelle in foto non se ne dovrebbero più vedere– scrive l’Amministrazione su Facebook- l’invito resta sempre quello a un maggior rispetto (doveroso e dovuto)“.

