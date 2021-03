Medolla, non potrà tenersi la manifestazione per il cane ucciso con un colpo di fucile

MEDOLLA – Non potrà tenersi, a causa delle restrizioni legate alla zona rossa, la manifestazione organizzata in memoria del cane ucciso sabato 13 marzo, con un colpo di fucile, a Medolla. Ad annunciarlo, dopo un confronto con la Giunta comunale seguito all’ondata di sdegno della comunità medollese, è Christian Melarosa, attraverso un post su Facebook:

“Dopo un lungo confronto con la Giunta comunale e gli organi preposti alla sicurezza del nostro paese, ho aggiornamenti per la vicenda del cagnolino ucciso dal colpo di fucile. Ne segue che la manifestazione NON può tenersi visto la situazione di zona rossa, ci vuole un permesso speciale del prefetto ecc ecc ecc, però non finisce così… L’EPISODIO NON PASSA in sordina e come cittadini, visto il grande sdegno, siamo appoggiati dalla Giunta al completo la quale ha deciso per due punti quantomeno fondamentali:

– Per dimostrare la vicinanza alla famiglia del cagnolino, verrà creata a breve una AREA SGAMBAMENTO CANI RECINTATA intitolata con targa al cagnolino scomparso. All’inaugurazione, appena possibile, saranno presenti i proprietari.. e spero tutti quelli che volevano esserci questo sabato…

– Verrà istituito un regolamento a livello comunale per la tutela degli animali da compagnia valido su tutto il territorio atto a sensibilizzare e a rendere ancora più importanti e tutelati i nostri amici..

DETTO CIÒ presenziero’ personalmente al Consiglio nel prossimo mese in cui si farà tutto. E vi terrò informati. Un’ultima cosa…. come forma di protesta e vicinanza vi chiedo di pubblicare nella giornata di giovedì 18 marzo una foto con il vostro animale da compagnia sulle vostre pagine con un pensiero dolce per chi lo ha perso. Fatevi vedere.. condividete tutti”.