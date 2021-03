Milioni spariti dalla fondazione Cassa di risparmio di Mirandola, Giovanni Belluzzi va a processo

Milioni spariti dalla fondazione Cassa di risparmio di Mirandola, Giovanni Belluzzi va a processo per truffa, riciclaggio e autoriciclaggio, assieme ad altri tre. Lo ha stabilito il giudice per le indagini preliminari che ha accolto le tesi dell’accusa che reputa sia stato messo in campo un sodalizio criminale tra Belluzzi, Michi Giustiniano ed Enrico Danieletto della Pairstech e il quarto imputato, Cesare Zani.

Belluzzi, commercialista mirandolese, è stato ex presidente della fondazione e proprio mentre guidava l’ente sono spariti 7 milioni di euro, usciti dalla casse come investimenti in diamanti e mai più tornati indietro. Soldi tolti anche al territorio di Mirandola, visti che i fini della fondazione sono proprio il sostegno ai progetti locali, ha ricordato l’avvocato Giulio Garutti che rappresenta la fondazione mirandolese che si è costituita parte civile. Invece, secondo l’accusa, le somme defraudate sono state reimmesse nel circuito economico a beneficio del sodalizio.

La prossima udienza è convocata il 21 giugno.

